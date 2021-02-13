Horoz’da sarı tehlike

LİGDE puan tablosunun son sırası-na demir atan Yukatel Denizlispor'da, yarın deplasmanda oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi 6 fut-bolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Horoz'da, Hadi Sacko, Angelo Sagal, Tiago Lopes, Kubilay Aktaş, Muris Mesanovic ve Mustafa Yumlu'nun 3'er sarı kartı bulunuyor. Bu oyuncular, Konyaspor maçında sarı kart görmele-ri durumunda Gençlerbirliği karşılaş-masında forma giyemeyecek. Teknik direktör Hakan Kutlu, oyuncularını kart görmemeleri konusunda uyardı.

RECEP NİYAZ GÖTÜRÜLMEDİ

6 haftadır son sırada yer alan Yukatel Denizlispor, deplasmanda oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçını kaza-narak yükselişe geçmek istiyor. Ligde son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan yeşil-siyahlılar, son 5 müsabakada kazanamayan Konyaspor karşısında galip gelerek moral bulmak isti-yor. Horoz'da, bu zorlu randevu önce-sinde 4 eksik bulunuyor. Sakatlık-ları süren Hadi Sacko ve Özgür Çek'in yanı sıra Trabzonshpor maçında sakat-lanan Recep Niyaz ile, henüz hazır olmayan Veton Tusha deplasman kad-rosuna alınmadı.

SEBAHATTİN AL