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Haberler Spor Akhisarspor 1 Samsunspor 4

1 Samsunspor 4

Akhisarspor 1 Samsunspor 4

14.2.2021

TFF 1. Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Akhisarspor, evinde şampiyonluk mücadelesi veren Samsunspor'a farklı yenildi: 1-4. Konuk ekibin gollerini 6'da Gökhan Karadeniz, 60'ta Djedje, 84'te Kubilay ve 90+5'te penaltıdan Yasin kaydetti. Akigo'nun tek golünü ise 88'te Bertuğ attı. İki maç üst üste mağlup olan Manisa temsilcisi 19 puanda taldı.

■ KENAL MOLLA

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