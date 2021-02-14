Akhisarspor 1 Samsunspor 4

TFF 1. Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Akhisarspor, evinde şampiyonluk mücadelesi veren Samsunspor'a farklı yenildi: 1-4. Konuk ekibin gollerini 6'da Gökhan Karadeniz, 60'ta Djedje, 84'te Kubilay ve 90+5'te penaltıdan Yasin kaydetti. Akigo'nun tek golünü ise 88'te Bertuğ attı. İki maç üst üste mağlup olan Manisa temsilcisi 19 puanda taldı.

■ KENAL MOLLA