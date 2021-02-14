Arkas tam gaz

AXA Sigorta Efeler Ligi 27. hafta karşılaşmasında Arkas Spor, İzmir'de konuk ettiği İnegöl Belediyespor'u 3-1 mağlup etti ve başarılı grafiğini sürdürdü. Son olarak Spor Toto engelini de aynı skorla geçen İzmir temsilcisi Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'ndeki mücadeleye hızlı başladı. Rakibini 24 dakika süren bölümde 25-17'lik skorla geçen ekip 1-0 öne geçti. Mavi-beyazlılar ikinci sette de üstün bir oyun sergiledi ve 25-20'lik skorla durumu 2-0'a getirdi. Konuk takım 3. sette açıldı ve 25-21 ile farkı bire indirdi. Arkas, bu setin ardından yine ağırlığını koydu ve 25-22 ile salondan 3-1 galip ayrıldı. İzmir temsilcisi gelecek karşılaşmasını 17 Şubat'ta Ankara deplasmanında Halkbank ile oynayacak.