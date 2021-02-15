Akigo ateşle oynuyor

TFF 1. Lig'de ikinci yarıya üst üste aldığı Tuzlaspor ve Bandırmaspor galibiyetleriyle başlayan Akhisarspor, Balıkesirspor'un ardından Samsunspor'a da farklı skorla mağlup olarak kurtuluş yolunda ağır yara aldı. Teknik direktör Mesut Dilsöz, kalelerinde gördükleri erken golün oyun düzenlerini bozduğunu bildirdi. Samsunspor'un merkezden çok etkili oynadığını bildiklerini ve bu konuda oyuncularını uyardığını aktaran Dilsöz, "Üzgünüz. Böyle bir skoru inanın hiç beklemiyorduk. Kayıpları telafi edeceğiz. Yaralarımızı saracağız" diye konuştu.

'KALEYE VURAMADIK'

Akhisarspor teknik patronu Mesut Dilsöz, şöyle devam etti: "Oyunun başında gelen erken gol bütün düzenimizi bozdu. Golden sonra toparlandık, oyun düzenimizi istediğimiz gibi elimize aldık fakat sonuçlandıramadık. İlk yarıda iyi oynadığımız dakikalar var. Kaleye vuracağımıza dışarıya çıkardığımız pozisyonlar var. En azından bir beraberlikle içeriye girseydik daha farklı olabilirdi. İkinci yarının başında da erken gol yedik. Önümüzde Menemen maçı var. Puan cetvelindeki rakiplerimizden biri. O maçı alarak rahat bir nefes almak istiyoruz."

KENAN MOLLA