Horoz yine kayıp

Süper Lig'de son sıradaki Yukatel Denilispor, deplasmanda Konyaspor'a çarpıldı: 2-0. 10. dakikada Konyaspor'un Cikalleshi'yle bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. 27'de Milosevic'in köşe atışında Diomande'nin kafa vuruşu Cenk'te kaldı. 34'te Fabiano'nun uzun pasında Ahmed karşı karşıya çok kötü vurdu. 45'te Diomane'nin pasında Sekidika'nın vuruşu az farkla auta çıktı. 45+1'de Sagal sert vurdu, top kaleci Eray'da kaldı, ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

ABDÜLKERİM PERDEYİ AÇTI

47'de Cikalleshi çıkardı Miya'nın vuruşunda sonuç gelmedi. 52'de Miloseviç sağdan ortaladı Abdülkerim plaseledi: 1-0. 68'de Fabiano'nun kafa vuruşu kaleci Eray'da kaldı. 69'da Miya'nın pasında Cikalleshi'nin şutunu kaleci Cenk ayaklarıyla uzaklaştırdı.76'da Sagal'ın şutu auta gitti. 80'de Shengelia'nın getirdiği topta arka direkte Sekidika farkı ikiye çıkardı: 2-0. 85'te Cikalleshi'nin golü yine ofsayta takıldı. 87'de Rodallega'nın vuruşunu kaleci Eray çeldi, mücadele 2-0 sona erdi.



DİSKERUD YEDEK HASAN İLK 11'DEHASAN

YUKATEL Denizlispor'da teknik patron Hakan Kutlu, geçen haftaki kadroda tek değişiklik yaptı, Mix Diskerud'u yedek kulübesine çekti, Konya'da Hasan Ayarloğlu'na şans verdi. Horoz'da tedavileri süren Recep Niyaz, Hadi Sacko, Özgür Çek ile Veton Tusha kadroya alınmadı. Konyaspor'da ise cezalı Marko Jevtovic ile tedavileri devam eden Alper Uludağ, İbrahim Sehic, Volkan Fındıklı ve Marin Anicic oynamadı.



TİAGO LOPES KENDİNİ YAKTI

Yukatel Denizlispor'da, sınırda bulunan sağ bek Tiago Lopes Konyaspor maçının 12. dakikasında gördüğü kartla cezalı duruma düştü. 32 yaşındaki Portekiz'li oyuncu 20 Şubat'ta oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyecek.