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Basketbolda Barça’nın

Basketbolda Kral Kupası Barça’nın

16.2.2021

BASKETBOLDA İspanya Kral Kupası'nı, finalde Real Madrid'i 88-73 yenen Barcelona kazandı. Madrid'deki WiZink Center Spor Salonu'nda yapılan Kral Kupası turnuvasında finalde Real Madrid ve Barcelona karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna rakibine karşı üstünlük kuran Barcelona, ilk periyodu 20-11, devreyi 52-31 ve üçüncü periyodu 69-50 önde kapattı. Barcelona'da Cory Higgins 20 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu ve finalin En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi. Barcelona'nın Litvanyalı başantrenörü Sarunas Jasikevicius daha önce bu formayla 3 kez basketbolcu olarak kaldırdığı Kral Kupası'nı şimdi takımın başında kazanma başarısı gösterdi.

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