  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Üçüncü Lig’de çarsamba mesaisi

’de çarsamba mesaisi

Üçüncü Lig’de çarsamba mesaisi

17.2.2021

MİSLİ.COM 3. Lig'de Ege ekipleri bugün saat 13.00'te hem şampiyonluk yarışı hem de kümede kalma mücadelesinde önemli maçlara çıkacak. 1. Grup'ta Manisaspor, Payasspor'u Manisa 19 Mayıs Stadı'nda konuk edecek. Kızılcabölükspor, Semt Sahası'nda Antalya Kemerspor'u ağırlayacak. 2. Grup'ta lider Nazilli Belediyespor, Mardin Fosfatspor deplasmanında terleyecek. Fethiyespor, İlçe Stadı'nda Tekirdağspor'la rakip olacak. 3. Grup'ta lider durumda olan Somaspor, Yalovaspor'la gurbette oynayacak. 4. Grup'ta alt sıralarla bağını koparmaya çalışan Bergama Bld, 14 Eylül Stadı'nda Modafen'i konuk edecek. Muğlaspor ise 1954 Kelkit'le deplasmanda kapışacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Üçüncü Lig’de çarsamba mesaisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.