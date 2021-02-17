Üçüncü Lig’de çarsamba mesaisi

MİSLİ.COM 3. Lig'de Ege ekipleri bugün saat 13.00'te hem şampiyonluk yarışı hem de kümede kalma mücadelesinde önemli maçlara çıkacak. 1. Grup'ta Manisaspor, Payasspor'u Manisa 19 Mayıs Stadı'nda konuk edecek. Kızılcabölükspor, Semt Sahası'nda Antalya Kemerspor'u ağırlayacak. 2. Grup'ta lider Nazilli Belediyespor, Mardin Fosfatspor deplasmanında terleyecek. Fethiyespor, İlçe Stadı'nda Tekirdağspor'la rakip olacak. 3. Grup'ta lider durumda olan Somaspor, Yalovaspor'la gurbette oynayacak. 4. Grup'ta alt sıralarla bağını koparmaya çalışan Bergama Bld, 14 Eylül Stadı'nda Modafen'i konuk edecek. Muğlaspor ise 1954 Kelkit'le deplasmanda kapışacak.