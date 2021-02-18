Bucaspor 1928 evinde esemedi

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928, evinde öne geçtiği maçta Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor'la 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler ligde oynadığı son 4 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı. Fırtına ile lider Diyarbekirspor arasında iki puan fark bulunuyor. Maçın 21. dakikasında Ufuk'un sağdan ortası yukarıdan gidince ceza sahası içinde müsait pozisyondaki Tunç ve Oğuz topla buluşamadan pozisyon bitti. 28'de Gökhan yaklaşık 30 metreden serbest vuruştan sert bir şut çekti. Kaleci topu sektirdi dönen topu Berke altı pastan az farkla dışarıya yolladı.



BERABERLİK 80'DE GELDİ

35'te Enes ceza sahasına girmeden Berke'yi gördü. Berke'nin şutunu kaleci kurtardı. 45'te Oğuz Aydın sol çaprazdan 20 metreden kullandığı frikikte topu ağlara yolladı: 1-0. 80. dakikada Mustafa Acun soldan ortaladı. Ceza alanı içinde Umut kafayla topu filelere gönderdi: 1-1. Konuk ekipte Aykut 90'da ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Karşılaşma 1-1 bitti.