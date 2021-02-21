Haydi Yalıkavakspor

KADINLAR Hentbol Süper Ligi'nde bu sezon çıktığı 13 maçı da kazanarak liderlik koltuğunda oturan Yalıkavakspor, bugün EHF Kupası çeyrek final mücadelesinde tarihinde ilk kez Avrupa'da yarı finale yükselme mücadelesi verecek. Bodrum ekibi, İspanya ekibi Rocasa Gran Canaria'yı Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda saat 16.00'da ağırlayacak. Maçı kazanan taraf adını yarı finale yazdıracak. İki takım arasında geçen hafta Kanarya Adaları'nda oynanması gereken mücadele, İspanyol ekibinde yaşanan korona virüs vakaları nedeniyle Avrupa Hentbol Federasyonu tarafından iptal edilip çeyrek finalin Bodrum'da tek maç üzerinden oynanması kararlaştırılmıştı.

NAMAĞLUP UNVANIYLA GELDİ

YALIKAVAKSPOR, EHF Kupası'nda daha önce İzmir BŞB ve Muratpaşa Belediyespor'u her iki maçta da yenerek eledi ve namağlup çeyrek finale kadar geldi. Sporseverler ise bu önemli maçı www.hentbolhaber.net'in Youtube kanalından canlı izleyebilecek. Kulüp başkanı Mehmet Esen, "Tüm gücümüzü sahaya yansıtarak, tur atlayarak, Avrupa'da son 4 takım arasına kalmayı istiyoruz" dedi.

■ SERVET SARUN