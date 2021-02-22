Harikasın Arkas Spor

AXA Sigorta Efeler Ligi 29. hafta karşılaşmasındaki İzmir derbisinde Arkas Spor, Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede Altekma'yı set vermeden mağlup etti: 3-0. Lacivert-beyazlılar, bu sonuçla geçen haftaki Halkbank mağlubiyetini unutturdu ve puanını 62'ye çıkartarak zirve takibini sürdürdü. Geçen hafta Arhavi Voleybol'u 3-0 yenerek Play-Off yolunda avantajı kapan Altekma ise 40 puanda kalarak Play-Off şansını son maça bıraktı. Karşılaşmaya Arkas Spor etkili başladı ve ilk seti 25-14 kazanarak skoru 1-0'a getirdi. ikinci setin başında Altekma etkili bir oyun ortaya koysa da daha sonra baskısını artıran Arkas, seti 25-17 alarak 2-0 öne geçti. Son set ise nefesleri kesti. İki ekipte karşılıklı sayılar bulurken, maç iki kez set sayısından döndü. Ancak son hücumlarda hata yapmayan Arkas Spor, seti 27-25 maçı da 3-0 kazandı. AXA Sigorta Efeler Ligi'nin son haftasında Play-Off'u garantileyen Arkas Spor, 27 Şubat Cumartesi Günü saat 16.30'da sahasında Haliliye Belediye'yi konuk edecek. Play-Off'u garantileme şansını değerlendiremeyen Altekma ise 27 Şubat Cumartesi Günü saat 14.00'te evinde Sorgun Belediyespor'u yenerek mutlu sona ulaşmak isteyecek.