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Harikasın Arkas Spor

29. hafta mücadelesindeki İzmir derbisinde Arkas, Altekma’yı 25-14, 25-17, 27-25’lik setler sonucunda 3-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Harikasın Arkas Spor

22.2.2021

AXA Sigorta Efeler Ligi 29. hafta karşılaşmasındaki İzmir derbisinde Arkas Spor, Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede Altekma'yı set vermeden mağlup etti: 3-0. Lacivert-beyazlılar, bu sonuçla geçen haftaki Halkbank mağlubiyetini unutturdu ve puanını 62'ye çıkartarak zirve takibini sürdürdü. Geçen hafta Arhavi Voleybol'u 3-0 yenerek Play-Off yolunda avantajı kapan Altekma ise 40 puanda kalarak Play-Off şansını son maça bıraktı. Karşılaşmaya Arkas Spor etkili başladı ve ilk seti 25-14 kazanarak skoru 1-0'a getirdi. ikinci setin başında Altekma etkili bir oyun ortaya koysa da daha sonra baskısını artıran Arkas, seti 25-17 alarak 2-0 öne geçti. Son set ise nefesleri kesti. İki ekipte karşılıklı sayılar bulurken, maç iki kez set sayısından döndü. Ancak son hücumlarda hata yapmayan Arkas Spor, seti 27-25 maçı da 3-0 kazandı. AXA Sigorta Efeler Ligi'nin son haftasında Play-Off'u garantileyen Arkas Spor, 27 Şubat Cumartesi Günü saat 16.30'da sahasında Haliliye Belediye'yi konuk edecek. Play-Off'u garantileme şansını değerlendiremeyen Altekma ise 27 Şubat Cumartesi Günü saat 14.00'te evinde Sorgun Belediyespor'u yenerek mutlu sona ulaşmak isteyecek.

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