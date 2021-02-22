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Haberler Spor Yalıkavakspor Canaria’yı devirdi

Yalıkavakspor Canaria’yı devirdi

Yalıkavakspor Canaria’yı devirdi

22.2.2021

YALIKAVAKSPOR, Hentbol EHF Kupası çeyrek final maçında İspanyol ekibi Rocasa Gran Canaria'yı evinde 28-25 yendi ve yarı finale yükselmeyi başardı. Bodrum ekibi, EHF tarafından tek maç üzerinden oynanması kararlaştırılan çeyrek final eşleşmesinde Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda ilk yarısını 16-12 önde tamamladığı mücadeleyi 28-25 kazanarak yarı finalist oldu. Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında son 4 takım arasına kalan Yalıkavakspor, yarı finalde Hırvatistan'ın Zagreb takımıyla eşleşti. Maçın ardından Yalıkavaksporlu kızlar büyük sevinç yaşadı.

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