Yalıkavakspor Canaria’yı devirdi

YALIKAVAKSPOR, Hentbol EHF Kupası çeyrek final maçında İspanyol ekibi Rocasa Gran Canaria'yı evinde 28-25 yendi ve yarı finale yükselmeyi başardı. Bodrum ekibi, EHF tarafından tek maç üzerinden oynanması kararlaştırılan çeyrek final eşleşmesinde Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda ilk yarısını 16-12 önde tamamladığı mücadeleyi 28-25 kazanarak yarı finalist oldu. Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında son 4 takım arasına kalan Yalıkavakspor, yarı finalde Hırvatistan'ın Zagreb takımıyla eşleşti. Maçın ardından Yalıkavaksporlu kızlar büyük sevinç yaşadı.