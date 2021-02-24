İzmir örnek oldu

GÖZTEPE Gürsel Aksel Stadı'nın resmi açılışı, önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katıldığı törenle yapılırken, objektiflere tam bir İzmir fotoğrafı yansıdı. İZVAK çatısı altındaki kulüp başkanları, omuz omuza verip sarı-kırmızılı İzmir kulübünü bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Alpay Özalan, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Gençlik Spor İl Müdürü Murat Eskici ve İZVAK Başkanı Ali Erten'in yer aldığı törende İzmir kulüpleri de başkanlar düzeyinde temsil edildi.

İZMİR, TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK

ALTAY Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı ve Bucaspor Başkanı Mehmet Sevinç açılışa bizzat katılırken objektiflere birbirinden dostane görüntüler yansıdı. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Geçen sezon bu statta ilk maçımızı Beşiktaş ile oynarken oluşan dostane görüntünün tekrarlanması mutluluk verici. Bu tablonun oluşmasında katkıları olan herkese teşekkür ederim" diye konuştu. İZVAK Başkanı Ali Erten ise "Türkiye'de futbolun ilk oynandığı şehir İzmir, aynı zamanda ilklerin şehri. İzmir'e çok yakışan bu fotoğrafın da tüm Türkiye'ye örnek olacağını ümit ediyoruz" açıklamasını yaptı.