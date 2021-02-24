Ralli 27 yıl sonra Bodrum’da

BODRUM Tanıtma Vakfı (BOTAV) ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu arasında gerçekleşen görüşmeler sonrasında Ralli Bodrum'a geri dönüyor. Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından, BOTAV liderliğinde düzenlenecek olan Rally Bodrum, 27 yıl aradan sonra Bodrum yarımadasında gerçekleştirilecek ilk ralli olacak.

6 ÖZEL ETAP BULUNUYOR

Otomobil sporlarında 2021 sezonunun ilk organizasyonu 10-11 Nisan tarihlerinde Bodrum'da yapılacak. 2021 TOSFED Ralli Kupası'nın ilk yarışı olan organizasyon, 10 Nisan Cumartesi akşam saat 18.30'da açılış kokteyli ve start seremonisi ile başlayacak. 11 Nisan Pazar günü 09.30'da başlayacak yarışlar Yalıçiftlik- Kızılağaç bölgesindeki 6 özel etabın geçilmesinin ardından, finiş podyumunda düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı ziyaret ederek Rally Bodrum hakkında görüşen TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, Bodrum gibi önemli bir bölgede bu tür organizasyonların yapılıyor olmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirerek dev organizasyonu geleneksel hale getirmek istediklerini sözlerine ekledi.