Akhisarsporda deprem

SPOR Toto 1. Lig'de art arda 4. mağlubiyetini evinde İstanbulspor'a 1-0 yenilerek alıp düşme hattında kalan Akhisarspor'da teknik direktör Mesut Dilsöz'le yollar ayrıldı. Devre arasında 1 yıldır süren transfer yasağını kaldırarak dağılan kadrosuna 8'i yabancı 27 takviye yapıp yeni bir takım kuran Akigo'da kötü gidiş bir türlü sonlandırılamadı. İlk yarının son 8 maçını kaybettikten sonra yeni kadrosuyla ikinci yarıya 2 galibiyetle başlayan yeşil-siyahlı ekip ardından son 4 maçta puan yüzü görmedi. Son 4 maçta kalesinde 14 gol gören Akhisar'da İstanbulspor maçı sonrasında teknik heyetle karşılıklı anlaşılarak vedalaşıldı.



TARAFTARLARDAN TEPKİ



BEKLEDİĞİ çıkışı bir türlü yapamayıp son 11 haftaya 19 puan ve maç fazlasıyla kurtuluş hattının 3 puan gerisinde giren Akhisarspor, yıllar sonra 2, Lig'e düşme korkusu yaşarken taraftarlar Evren Özbey yönetimine tepki gösterdi.

KENAN MOLLA