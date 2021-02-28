Aliağa tam gaz

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Galatasaray'ı 89-65 mağlup eden Aliağa Petkimspor evinde OGM Ormanspor'u de yendi: 83-76. İzmir ekibi başa baş geçen ilk periyodu 20-19 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte özellikle hücumda etkili olan Aliağa Petkimspor 40-29'luk avantajla soyunma odasına girdi. Aliağa Petkimspor üçüncü periyotta da rakibine geçit vermedi ve 61-51'lik üstünlükle final bölümüne gerdi. Konuk takım son çeyrekte toparlansa da Aliağa Petkimspor salondan 7 sayı farkla galip ayrıldı.