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Aliağa tam gaz

Aliağa tam gaz

28.2.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Galatasaray'ı 89-65 mağlup eden Aliağa Petkimspor evinde OGM Ormanspor'u de yendi: 83-76. İzmir ekibi başa baş geçen ilk periyodu 20-19 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte özellikle hücumda etkili olan Aliağa Petkimspor 40-29'luk avantajla soyunma odasına girdi. Aliağa Petkimspor üçüncü periyotta da rakibine geçit vermedi ve 61-51'lik üstünlükle final bölümüne gerdi. Konuk takım son çeyrekte toparlansa da Aliağa Petkimspor salondan 7 sayı farkla galip ayrıldı.

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