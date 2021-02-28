Menemenspor'un konuğu Boluspor

Menemen İlçe Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Onur Özütoprak düdük çalacak. Ligde 20. haftayı 19 puan ve averajla düşme hattında 16. sırada tamamlamasına rağmen daha sonra çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Menemenspor, 26 puanla 13. sıraya yükseldi. Menemenspor'da sakatlığı süren İsmail Haktan Odabaşı dışında eksik bulunmuyor.



Ligin geride kalan bölümünde deplasmanda 15, iç sahada ise 8 puan toplayan Beypiliç Boluspor, dış sahada çıktığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Ligde 23 puanla düşme hattındaki Akhisarspor'un hemen önünde yer alan ve rakibiyle 4 puan fark bulunan Boluspor'da kart cezalısı Fethi Özer, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.



İki takım arasında ligin ilk yarısındaki müsabaka 0-0 sona ermişti.