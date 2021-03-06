Pınar Karşıyaka’nın rakibi B.Çekmece

ING Basketbol Süper Ligi'nde son 14 maçta 13 galibiyetle puan tablosunda ikinci sıradaki yerini koruyan Pınar Karşıyaka, bugün Büyükçekmece Basketbol'u ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 17.30'da başlayacak. Hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Etabı'na Tofaş galibiyetiyle başlayan Karşıyaka, bugün de kazanmak istiyor.

UFUK SARICA SERİ İSTİYOR

Yeşil-kırmızılı ekibin Antrenörü Ufuk Sarıca, "Rakibimizin ligde bulunduğu konum bizi ilgilendirmiyor. Her maç ayrı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Büyükçekmece maçının önemini oyuncularımıza anlattık. Kazanıp yeni bir seri yakalayarak zirve takibini sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.