Akhisar nihayet

Spor Toto 1. Lig'de son 5 karşılaşmasını kaybederek küme düşme potasına çakılıp kalan Akhisarspor, hayati mücadelede Eskişehirspor'u 3-0 mağlup etti, kümede kalma yolunda kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. 9. dakikada sol kanattan ceza sahasına doğru yapılan ortada Nsima'dan seken topu Delarge önüne almak isterken Eskişehirspor defansı araya girdi. Yapılan baskıyla topu kazanan Nsima'nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Delarge kaleci Cengiz'i de geçip topu ağlara gönderdi: 1-0. 44. dakikada Yusuf Cihat'ın savunma arkasına attığı topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Nsima topu kaleci Cengiz'e nişanladı. İlk yarı Akhisarspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

ONURCAN PERDEYİ KAPATTI

62. dakikada Semih'in sağ kanattan getirdiği topta ceza sahası içinde Çekdar topla buluştu. Çekdar'ın sert orta şut karışımı vuruşunda Emir'in ters dokunuşu kendi ağlarına gitti, Akhisarspor farkı ikiye çıkardı 2-0. 64'te Delarge'in arapasında ceza sahasında topla buluşan Çekdar'ın şutu kalecide kaldı. 72'de Nsima'nın savunma arkasına attığı topla buluşan Çekdar'ın şutu kaleci Cengiz'den sekti. Seken topu önünde bulan Onurcan tmeşin yuvarlağı boş kaleye yolladı: 3-0. Bundan sonraki ataklardan sonuç gelmeyince mücadele 3-0 Akhisarspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.



FIRAT GÜL'DEN ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Akhisarspor Teknik Direktörü Fırat Gül, Bursaspor maçı kadrosunda 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Gül, Onurcan Güler ve Ayuk Taku'yu yedek kulübesine çekerken, Göksu Mutlu'yu kadroya almadı. Genç teknik adam, Semih Görer, Paul Keita ve Mert Özyıldırım'a ilk 11'de şans verdi. Yeşil-siyahlılarda, Ibrahim Sissoko, Berat Pınar ve Serkan Özbakan kadroya alındı.

KENAN MOLLA