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Haberler Spor Bucaspor 1928 kaza istemiyor

kaza istemiyor

Sarı-lacivertliler, Alemdağ maçını evinde kazanıp, D.Bekir’in takılmasını bekleyecek

Bucaspor 1928 kaza istemiyor

9.3.2021

3. Lig 1. Grup'ta 45 puanla ikinci sırada yer alan Bucaspor 1928, Perşembe günü sahasında konuk edeceği 1877 Alemdağspor maçında kayıp yaşamak istemiyor. Son iki karşılaşmasında Manisaspor ve Payasspor engelini aşan sarı-lacivertliler, sahasında orta sıralardaki rakibini mağlup edip, 47 puanlı lider Diyarbekirspor'un takılmasını bekleyecek. Zirvede yer alan Diyarbakır temsilcisi bu hafta sahasında ligde 41 puanla üçüncü sırada yer alan Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile karşılaşacak. İzmir temsilcisi, Diyarbekirspor'un zorlu maçta karşılaşatakılması halinde zirveye yükselme şansı bulunuyor.

YİĞİTCAN TAKIMA DÖNDÜ
Sarı-lacivertli ekipte Ahmet Aktaş ve Burak Sürmeli devam eden sakatlıklarından dolayı fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam ediyor. Fırtına'da Burak Can Kunt takımla birlikte ana bölüme kadar çalışıp sonrasında performans antrenörüyle özel çalıştı. Bucaspor 1928'de tamamen iyileşen Yiğitcan Gölboyu takımla antrenmanlara başladı.

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