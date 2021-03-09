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Haberler Spor Kızılcabölük’te Derincespor telası

Kızılcabölük’te Derincespor telası

Kızılcabölük’te Derincespor telası

9.3.2021

MİSLİ.COM 3. Lig 1. Grup 22. hafta müsabakasında 11 Mart Perşembe günü Belediye Derincespor'a konuk olacak Kızılcabölükspor'da hazırlıklar sürüyor. Teknik direktör Tansu Yaan ve kurmayları nezaretinde Şirinköy Stadı'nda gerçekleşen antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. Düz koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman yenileme çalışması ile devam etti. Dar alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenman tamamlandı. Çift kale maçta Celal Sarı, Hüseyin Solaklı, Murathan Sütcü ve Kadir Kurt dikkat çeken isimler oldu. Şirinköy Stadı'nda gerçekleşen antrenmanı kulüp Başkanı Osman Duran ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

■ SEBAHATTİN ALP

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