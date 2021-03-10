Aliağa Petkimspor, ING Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Lokman Hekim Fethiye Belediye Spor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Karşılaşmanın hazırlıklarını Başantrenör Kestutis Kemzura yönetiminde sürdüren Aliağa Petkimspor, mutlak galibiyet hedefine kilitlendi. Seri galibiyetlerle puan tablosunda üst sıralara yükselmek isteyen Aliağa Petkimspor, ligde 32 puanla 10. sırada yer alırken, Lokman Hekim Fethiye Belediye Spor 20 puanla 16. sırada bulunuyor. İki ekip arasındaki mücadele 13 Mart Cumartesi günü saat 13.00'te Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak.
Aliağa Petkim’de Fethiye telaşı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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