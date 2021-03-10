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Haberler Spor Aliağa Petkim’de Fethiye telaşı

’de Fethiye telaşı

Aliağa Petkim’de Fethiye telaşı

10.3.2021

Aliağa Petkimspor, ING Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Lokman Hekim Fethiye Belediye Spor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Karşılaşmanın hazırlıklarını Başantrenör Kestutis Kemzura yönetiminde sürdüren Aliağa Petkimspor, mutlak galibiyet hedefine kilitlendi. Seri galibiyetlerle puan tablosunda üst sıralara yükselmek isteyen Aliağa Petkimspor, ligde 32 puanla 10. sırada yer alırken, Lokman Hekim Fethiye Belediye Spor 20 puanla 16. sırada bulunuyor. İki ekip arasındaki mücadele 13 Mart Cumartesi günü saat 13.00'te Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak.

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