Aydın BŞB THY önünde

MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde ilk 8'i garantileyen Aydın Büyükşehir Belediyespor bugün normal sezonun son maçında Türk Hava Yolları'nı konuk edecek. Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Son 4 maçını kazanan Aydın BŞB, Türk Hava Yolları'nı da yenerek Galatasaray HDI Sigorta'yı geçerek sezonun lig etabını 6. sırada tamamlamak istiyor. Aydın'ın Sultanları maçı 3-0 veya 3-1 kazanması halinde puanını 53 çıkartarak ligi 52 puanla tamamlayan Galatasar HDI Sigorta'nın üstünde 6. basamakta bitirecek.

AVANTAJ ELDE EDECEK

Aydın BŞB'nin 3-2'lik galibiyeti veya mağlubiyet halinde ligde ilk etabı 7'nci bitirecek. Aydın BŞB'nin bu maçtan istediği sonuçla ayrılması halinde önemli avantaj elde edecek. İlk dördün dışındaki 4 takımın yer alacağı Klasman grubunda Galatarasay HDI Sigorta ile eşleşen Aydın'ın Sultanları, rakibiyle oynayacağı müsabakalarda beraberlik halinde üçüncü maçını kendi sahasında oynayacak.



HAMURCU: HEDEFİMİZ İLK ALTI

AYDIN Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Alper Hamurcu, THY maçının play off maçları açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Hedefimiz sezonun ilk etabını ilk 6 içerisinde bitirmekti. Bu hedefe ulaşma olanağına kavuştuk. THY ligin güçlü ekiplerinden. Biz de gücümüzü bu maçta sahaya yansıtacağız. Bu maçı kazanarak ligi 6'ncı tamamlamak ve Klasman maçları öncesi Galatasaray HDI Sigorta'ya karşı avantajı yakalamak istiyoruz" diye konuştu.

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