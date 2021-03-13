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Haberler Spor Bornova Belediye, Sigortam.net’i geçti: 72-69

Bornova Belediye, Sigortam.net’i geçti: 72-69

Bornova Belediye, Sigortam.net’i geçti: 72-69

13.3.2021

TBL'DE üst sıraları hedefleyen Bornova Belediyespor, Sigortam.Net'i 72-69'luk skorla mağlup etti, 19. 19 maçında 11. galibiyetini elde etti. Karşılaşmanın devresini 47-41 geride kapatan yeşil-beyazlılar, üçüncü çeyrekte açıldı ve 72-69 kazandı. Medlock 22, Mustafa 14, Mert 11 sayıyla zaferin mimarları oldu.
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