Bornova Belediye, Sigortam.net’i geçti: 72-69

TBL'DE üst sıraları hedefleyen Bornova Belediyespor, Sigortam.Net'i 72-69'luk skorla mağlup etti, 19. 19 maçında 11. galibiyetini elde etti. Karşılaşmanın devresini 47-41 geride kapatan yeşil-beyazlılar, üçüncü çeyrekte açıldı ve 72-69 kazandı. Medlock 22, Mustafa 14, Mert 11 sayıyla zaferin mimarları oldu.

DİĞER