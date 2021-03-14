Kasaba ve Bodrum sahasında oynuyor

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off savaşı veren Egeliler bugün birbirinden zorlu maçlara çıkıyor. Ligde geçen hafta deplasmanda Pazarspor'la 3-3 berabere kalıp yenilmezlik serisini 15 maça çıkaran ve ikinci sırada yer alan Bodrumspor ise yine evinde 49 puanla aynı puanı paylaştığı Sakaryaspor'la karşılaşacak. Bodrum İlçe Stadı'nda hakem Efe Tanrıverdi'nin yöneteceği müsabaka saat 14.00'te başlayacak.

TURGUTLUSPOR ÇIKIŞ ARIYOR

Geçen hafta evinde Sivas Belediyespor'la golsüz berabere kalan Turgutluspor, bugün Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda saat 14.00'te Etimesgut Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. Maçı Erhan Kutlu yönetecek. Turgutluspor'la hafta içinde sözleşme imzalayan teknik direktör Abdullah Ercan, takımın başında ilk maçına çıkacak.