Denizli dışarıda yok

SÜPER Lig'de düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Denizlispor, G.Antep deplasmanından 2-0'lık yenilgiyle dönerek ağır yara aldı. Maça Denizlispor atak başladı. 6. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Rodallega'nın dönerek çektiği şutta, kaleci Cenk Gönen topu kontrol etti. 40'da sağ kanattan Kenan Özer'in şutunda top yandan auta çıktı. 70'te Maxim'in soldan kullandığı serbest atışta Dicko kafayla ağları havalandırdı: 1-0. 90+1'de Mustafa'dan topu kapan Muhammet ceza alanına girer girmez kaleci Cenk'in müdahalesiyle kendini yerde buldu. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Kaleci Cenk, Muhammet'in penaltı atışını çizgi ihlali nedeniyle atış tekrarlandı. Topun başına bir kez daha geçen Muhammet skoru belirledi: 2-0.