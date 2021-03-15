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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının hakemi belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final mücadelelerinde rakiplerine üstünlük kuracak iki ekip finale yükselecek.

15.03.2021, 10:41