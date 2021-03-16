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Haberler Spor Urlalı Okyanus ve Beste olimpiyatlarda

Urlalı Okyanus ve Beste olimpiyatlarda

Urlalı Okyanus ve Beste olimpiyatlarda

16.3.2021

Portekiz'de düzenlenen 470 Yelken Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden ARM Urla Yelken Kulübü'nün milli sporcuları Okyanus Arıkan ve Beste Kaynakçı, Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde ederek İzmir'in gururu oldu.

470 kadınlar sınıfında 22. olarak kariyerlerinde ilk kez olimpiyat kotası alan ikili, ülkemizin tarihinde ilk defa kadınlarda bu sınıfta Olimpiyat Oyunları'na katılmasını sağladı. Okyanus Arıkan, daha önce 6-16 Temmuz 2019 tarihleri arasında Antigua'da yapılan Optimist Dünya Şampiyonası'nda da 65 ülkeden 255 sporcu arasında kızlarda dünya üçüncülüğünü elde ederek yine bir ilki başarmıştı.

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