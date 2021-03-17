  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Aydın’ın Efeleri’ne finalde zorlu rakipler

Aydın’ın Efeleri’ne finalde zorlu rakipler

Aydın’ın Efeleri’ne finalde zorlu rakipler

17.3.2021

Aydın Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nın, Play-Off Final Grubu'nda rakipleri belli oldu. Mavi-beyazlılar, I. Grup'ta C Grubu birincisi Nevşehir Ürgüp Spor, B Grubu ikincisi Yeni Mardin ve D Grubu ikincisi Gaziantep Gençlik Spor'la eşleşti. Aydın'ın Efeleri, ilk maçında 21 Mart Pazar günü saat 12.00'de Gaziantep Gençlik, ikinci gün 22 Mart Pazartesi günü saat 14.00'te Yeni Mardin üçüncü gün 13 Mart Salı günü saat 13.00'te Ürgüp'le oynayacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar TVF 1. Ligi'ne yükselecek.

■ İHSAN KARATAŞ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın’ın Efeleri’ne finalde zorlu rakipler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.