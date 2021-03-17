Aydın’ın Efeleri’ne finalde zorlu rakipler

Aydın Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nın, Play-Off Final Grubu'nda rakipleri belli oldu. Mavi-beyazlılar, I. Grup'ta C Grubu birincisi Nevşehir Ürgüp Spor, B Grubu ikincisi Yeni Mardin ve D Grubu ikincisi Gaziantep Gençlik Spor'la eşleşti. Aydın'ın Efeleri, ilk maçında 21 Mart Pazar günü saat 12.00'de Gaziantep Gençlik, ikinci gün 22 Mart Pazartesi günü saat 14.00'te Yeni Mardin üçüncü gün 13 Mart Salı günü saat 13.00'te Ürgüp'le oynayacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar TVF 1. Ligi'ne yükselecek.

■ İHSAN KARATAŞ