Fethiye voleybolda İskofya karşısında

TVF Kadınlar 2. Lig 3. Grup'ta 22 maçta 20 galibiyet 2 mağlubiyet alan ve 60 puanla zirvede yer alan Fethiye Doğa Sporları, Play-Off Yarı Final ilk maçına bugün çıkıyor. Fethiye'nin Sultanları, Ankara Beştepe Spor Salonu'nda C Grubu'nda ilk maçında bugün saat 16.30'da İskofya Spor'la zorlu bir mücadeleye çıkacak. Fethiye Doğa Sporları, yarın saat 18.30'da Tepebaşı Gençlik, 19 Mart Cuma günü saat 17.30'da Viranşehir Eğitimgücü'yle karşı karşıya gelecek. Grupta ilk iki sırada yer alan takımlar final etabına çıkacak. Maçlar TVF Voleybol TV'den yayınlanacak.

■ SERVET SARUN