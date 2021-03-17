İZVAK’ta genel kurul 7 Nisan’da

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK), pandemi döneminde yapamadığı mali genel kurulunu İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun belirlediği kurallar çerçevesinde seçimli olağan genel kurul ile birleştirerek yapma kararı aldı. Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki genel kurulun ilk toplanma tarihi 31 Mart Çarşamba olarak belirlendi. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı taktirde kongre tüzük gereği 7 Nisan Çarşamba saat 16.00'da aynı adreste çoğunluk aranmaksızın yapılacak. Kongrede 5 yıldır başkanlığı yürüten Ali Erten'in yeniden aday olması bekleniyor.