Meryem ve Ceyda Denizli’nin gururu

Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda milli sevinç yaşanıyor. Takımın bayan sporcularından Meryem Tan ve Ceyda Akyüz, Tekerlekli Sandalye Basketbol A Kadınlar Milli Takımına davet edildi. Yalova'da yapılacak olan kampın kadrosunda 17 sporcu yer alırken, bu sporcuların ikisi Pamukkale Belediyespor'dan oldu. Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan kampta Denizli'yi Meryem Tan ve Ceyda Akyüz temsil edecek. Pamukkale Belediye Spor Kulübü Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Bu haber bizleri gururlandırdı. Meryem Tan ve Ceyda Akyüz'ü kutluyorum. Bu iki sporcumuzun daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum. Kendilerine başlarılar diliyorum" diye konuştu.

SEBAHATTİN ALP