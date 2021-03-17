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Haberler Spor Son sıradaki Tarzan Nevşehir virajında

Son sıradaki virajında

Son sıradaki Tarzan Nevşehir virajında

17.3.2021

3. Lig 1. Grup'ta son 11 maçında galibiyete hasret kalan ve dibe demir atan Manisaspor, Nevşehir Belediyespor deplasmanında terliyor. Nevşehir Gazi Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama saati 14.00. Karşılaşmada Samsun Bölgesi'nden Gökhan Özbulut düdük çalacak. Siyah-beyazlılarda, Bülent Ataman'ın yerine geçen teknik patron Tansu Yanık yönetiminde çıktığı ilk maçta sahasında Artvin Hopaspor'a 4-0 mağlup olmuştu.
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