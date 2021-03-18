Güreşte rota Tokyo

GÜREŞTE Tokyo Olimpiyatları elemeleri heyecanı bugün Macaristan'da start alacak, milli güreşçiler, Avrupa Elemeleri'nde kota mücadelesi verecek. Avrupa Elemeleri'nde müsabakalar, serbest stil, grekoromen ve kadınlarda 6'şar sıklette gerçekleştirilecek. Sıkletlerinde finale yükselen sporcular, Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanacak.

Olimpiyat elemelerinde Türkiye'yi, 65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan, 74 kiloda Soner Demirtaş, 86 kiloda Osman Göçen ve 97 kiloda Süleyman Karadeniz, 60 kiloda Kerem Kamal, 67 kiloda Atakan Yüksel, 77 kiloda Fatih Cengiz ve 87 kiloda Metehan Başar mücadele verecek. Kadınlarda ise 50 kiloda Evin Demirhan, 53 kiloda Zeynep Yetgil, 57 kiloda Bediha Gün, 62 kiloda Elif Jale Yeşilırmak, 68 kiloda Buse Tosun ve 76 kiloda Yasemin Adar mücadele edecek.