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Haberler Spor Silvirispor: 1 Bergama Bld: 1

Silvirispor: 1 Bergama Bld: 1

Silvirispor: 1 Bergama Bld: 1

18.3.2021

STAT: Silivri

HAKEMLER: Burak Filik **, Ferhat Dalgıç **, Hakan Akkaynak **

SİLİVRİSPOR: Mert **, Iğuz **, Emre, Bülent **, Ömer **, Volkan **, Sercan ** (83 Şehmus *), Mustafa ** (66 Hasan *), Tufan **, Muhammet ** (90 Veli *), Gökhan ** (90 Oktay *)

BERGAMA BLD: Süleyman **, Furkan ***, Volkan **, Murat **, Mehmet **, Halil **, Lokman ** (64 Emre **), Mehmet Can **, Mustafa Çalışkan ** (73 Ömer **), Barış ** (85 Semih **), Batuhan **

GOLLER: Dk: Gökhan, 90 Furkan

SARI KARTLAR: Mert, Emre, Sercan (Silivri) Mehmet Can (Bergama Bld)

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