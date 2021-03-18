STAT: Silivri
HAKEMLER: Burak Filik **, Ferhat Dalgıç **, Hakan Akkaynak **
SİLİVRİSPOR: Mert **, Iğuz **, Emre, Bülent **, Ömer **, Volkan **, Sercan ** (83 Şehmus *), Mustafa ** (66 Hasan *), Tufan **, Muhammet ** (90 Veli *), Gökhan ** (90 Oktay *)
BERGAMA BLD: Süleyman **, Furkan ***, Volkan **, Murat **, Mehmet **, Halil **, Lokman ** (64 Emre **), Mehmet Can **, Mustafa Çalışkan ** (73 Ömer **), Barış ** (85 Semih **), Batuhan **
GOLLER: Dk: Gökhan, 90 Furkan
SARI KARTLAR: Mert, Emre, Sercan (Silivri) Mehmet Can (Bergama Bld)
Silvirispor: 1 Bergama Bld: 1 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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