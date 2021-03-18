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Turgutluspor’un rakibi Kastamonu

’de şampiyonluğa koşan siyah-beyazlılar, bugün rakibi ile saat 14.00’te deplasmanda oynuyor

Turgutluspor’un rakibi Kastamonu

18.3.2021

MİSLİ.COM 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta yeni teknik patronu Abdullah Ercan yönetimindeki ilk maçta evinde Etimesgut Belediyespor'a 1-0 yenilerek Play-Off hattının dışına çıkan Turgutluspor bugün deplasmanda GMG Kastamonuspor'un rakibi olacak. Gazi Stadı'nda 13.00'te başlayacak karşılaşmada hakem Hasan Kaçar görev yapacak. Teknik direktör Abdullah Ercan, Kastamonu deplasmanından galibiyetle döneceklerini ve takımına güvendiğini söyledi. Turgutlu'nun bu karşılaşma öncesi 47 puanı bulunuyor.

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