Arkas aslan önünde

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek finalinde İzmir temsilcisi Arkas Spor bugün İzmir'de Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edecek. Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final mücadelesi saat 12.30'da Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek. Müsabakayı kazanacak ekip, Halkbank-Tokat Belediye Plevne eşleşmesinin galibiyle 29 Mart Pazartesi günü Ankara'daki TVF Başkent Salonu'nda yarı final oynayacak. AXA Sigorta Kupa Voley şampiyonunun belirleneceği final maçı ise 30 Mart 2021 Salı günü saat 19.00'da Başkent Spor Salonu'nda oynanacak. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, Kupa Voley'de hedeflerinin şampiyonluk olduğunu kaydetti. Bu hedefleri için önlerinde 3 maç bulunduğunu aktaran Özden, "Bu yoldaki ilk rakibimiz Galatasaray HDI Sigorta'yı yenerek yarı finale yükselmek istiyoruz." dedi. Mücadele TRT Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.