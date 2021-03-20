Aydın nikah tazeledi

AYDIN BŞB, Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden mavibeyazlı takımın antrenörü Alper Hamurcu'nun sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Voleybol Şube Sorumlusu Volkan Zeytin, Hamurcu ile tekrar anlaştıkları için mutlu olduklarını, takımın yeni hedeflere ulaşma konusunda kendisine ve ekibine güvendiklerini ifade etti. Başarılı hoca ise hedeflerinin önümüzdeki yıl Sultanlar Ligi'nde daha üst seviyelere çıkmak ve Avrupa kupalarına katılarak Aydın'ı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunun altını çizip "Avrupa kupaları için öncelikli olarak ilk hedefimiz güçlü rakibimiz G.Saray'ı geçmek olacak" dedi.