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Haberler Spor Bergama Bld zafer peşinde

Bergama Bld zafer peşinde

Bergama Bld zafer peşinde

21.3.2021

3. Lig 4. Grup'ta deplsmanda Silivrispor'la berabere kalan ve galibiyet hasreti 9 maça çıkan ateş hattındaki Bergama Belediyespor, Siirt İl Özel İdarespor önünde zinciri kırmak istiyor. Bergama 14 Eylül Stadı'ndaki maç saat 13.00'te başlayacak. Maçın hakemi Bursa Bölgesi'nden Enver Aydın. Kırmızı-lacivertliler, Behram Üstün'ün yerine dümene geçen İbrahim Nadir Arıkan yönetiminde 5 maçta 3 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti ve henüz galibiyetle tanışamadı.

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