Bergama Bld zafer peşinde

3. Lig 4. Grup'ta deplsmanda Silivrispor'la berabere kalan ve galibiyet hasreti 9 maça çıkan ateş hattındaki Bergama Belediyespor, Siirt İl Özel İdarespor önünde zinciri kırmak istiyor. Bergama 14 Eylül Stadı'ndaki maç saat 13.00'te başlayacak. Maçın hakemi Bursa Bölgesi'nden Enver Aydın. Kırmızı-lacivertliler, Behram Üstün'ün yerine dümene geçen İbrahim Nadir Arıkan yönetiminde 5 maçta 3 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti ve henüz galibiyetle tanışamadı.