Altekma kupada Spor Toto’ya konuk

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final mücadelesinde Altekma bugün deplasmanda Spor Toto ile karşı karşıya gelecek. Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Korona virüs vakaları nedeniyle 13 Mart'ta Halkbank'la iç sahada oynanması gereken Efeler Ligi Play-Off maçına çıkmayıp hükmen mağlup sayılan Altekma'da ilk etapta 4 olan pozitif vaka sayısı daha sonra 12'ye yükselmişti.

TAKIMDA BÜYÜK SIKINTI VAR

Kadrosundaki 4 oyuncuda sorun bulunmayan İzmir temsilcisinde ilk etapta salgına yakalanan 4 oyuncunun karantina sürelerinin sona erdiği öğrenildi. Mavi-beyazlılar yapılacak son PCR testi sonuçlarına göre hareket edecek. Altekma, zorlu Başkent deplasmanında sahaya çıkıp turu geçerse Fenerbahçe HDI Sigorta-Ziraat Bankkart maçının galibiyle yarı finalde eşleşecek. Arkas'ın rakibi belli olacak AXA Sigorta Kupa Voley'de bugün Arkasspor'un rakibi belli olacak. Halkbank ile Tokat Belediye Plevne saat 15.00'te çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Maç Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak. Bu maçı kazanan takım yarı finalde Arkasspor'la karşılaşacak. Halkbank'ın tecrübeli oyuncusu Fatih Eren Uğur, kupada ellerinden gelen tüm mücadeleyi sahaya koyacaklarını belirtti. Fatih Eren, "Rakibimizi yeneceğiz" dedi.