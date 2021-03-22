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Petkimspor G.Antep’e teslim oldu

Kümede kalmaya çalışan İzmir ekibi, deplasmanda rakibine boyun eğdi.

Petkimspor G.Antep’e teslim oldu

22.3.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalmanın hesaplarını yapan Aliağa Petkimspor, deplasmanda Empera Halı Gaziantep Basketbol'a 76-64 yenildi. Sayı üretmekte zorlanan İzmir ekibi, aldığı yenilgiyle kötü gidişatını sürdürdü. Karşılaşmanın ilk periyodu 19-19 eşitlikle geçildi. Hücumda etkili olamayan Petkim, devreye 47-34 yenik durumda girdi. Üçüncü periyotta da bekleneni veremeyen İzmir temsilcisi periyodu 17 sayı farkla 63-46 yenik kapadı. Son periyotta da kötü oyununu sürdüren Petkimspor, karşılaşmayı 76-64 kaybetti.

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