Petkimspor G.Antep’e teslim oldu

ING Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalmanın hesaplarını yapan Aliağa Petkimspor, deplasmanda Empera Halı Gaziantep Basketbol'a 76-64 yenildi. Sayı üretmekte zorlanan İzmir ekibi, aldığı yenilgiyle kötü gidişatını sürdürdü. Karşılaşmanın ilk periyodu 19-19 eşitlikle geçildi. Hücumda etkili olamayan Petkim, devreye 47-34 yenik durumda girdi. Üçüncü periyotta da bekleneni veremeyen İzmir temsilcisi periyodu 17 sayı farkla 63-46 yenik kapadı. Son periyotta da kötü oyununu sürdüren Petkimspor, karşılaşmayı 76-64 kaybetti.
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