Pınar KSK teslim

ING Basketbol Süper Ligi 25. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, sahasında lider Anadolu Efes'e 98-89 yenildi. Karşılaşmaya Henry, Morgan ve Taylor'ın basketleriyle 8-0'lık seriyle başlayan Pınar Karşıyaka, Henry'nin sayılarıyla 6. dakikada farkı 11 sayıya kadar çıkardı: 17-6. Hücumda toparlanan Anadolu Efes, son dakika içinde farkı 2 sayıya indirdi: 27-25. Ev sahibi ekip periyodu 29-25 önde bitirdi. İkinci periyodun başında daha etkili olan Anadolu Efes, 15. dakikada 35-35 beraberliği yakaladığı periyotta Larkin ve Buğrahan Tuncer'in 3 sayılık basketleriyle öne geçip, farkı 6 sayıya kadar çıkardı: 42-36.

KARŞIYAKA, EFES'E YETİŞEMEDİ

KALAN bölümde farkı 7 sayıya kadar (50-43) yükselten Anadolu Efes periyodu 50-46 üstün tamamladı. Üçüncü periyoda 5-0'lık seriyle başlayan konuk ekip, Micic'in 3 sayılık basketiyle 25. dakikayı 13 sayı farkla 57-64 önde geçti. Anadolu Efes periyodu 74-64 galip bitirdi. Pınar Karşıyaka, son periyotta bitime 3 dakika kala Taylor'un 3 sayılık basketiyle farkı 5 sayıya kadar indirse de (84-89) farkın daha fazla azalmasına izin vermeyen Anadolu Efes müsabakadan 98-89 galip ayrıldı.



KAF-KAF'TA 3 POZİTİF VAKA

Pınar Karşıyaka'da korona virüs testi pozitif çıkan kişi sayısı 3'e yükseldi. Cuma günü yapılan testlerde 1 sporcu ve 1 antrenörün PCR testlerinin pozitif sonuçlandığı belirtildi. İzmir ekibinde geçen haftaki HDI Sigorta Afyon Belediyespor maçından önce de 1 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Yeşil-kırmızılı ekipte sezonun ilk yarısında toplam 7 oyuncu korona virüse yakalanmıştı. KSK'de DJ Kennedy de Anadolu Efes önünde sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.