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Başkan Erdoğan 'ı tebrik etti

Başkan , ilk karşılaşmasında Hollanda'yı 4-2 mağlup eden 'ı tebrik etti.

Başkan Erdoğan A Milli Takım'ı tebrik etti

25.03.2021, 00:34

A Milli Takım'ın Hollanda'yı 4-2 mağlup ettiği karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da takip etti.

Bakan Kasapoğlu ile TFF Başkanı Nihat Özdedir maçtan sonra soyunma odasına inerek teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcuları kutladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Bakan Kasapoğlu'nun telefonundan canlı olarak soyunma odasına bağlanarak teknik direktör Şenol Güneş ve takım kaptanı Burak Yılmaz ile konuştu.

Tüm takımı en içten duygularla kutladığını belirten Başkan Erdoğan, bu galibiyetin tüm Türkiye'ye büyük moral olduğunu vurguladı.

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