Kartal 10’un peşinde

Gelecek sezon orta sahasını güçlendirmek isteyen ve bu bölgeye yıldız bir ismi transfer etmek isteyen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımda görmek istediği isim belli oldu. Yalçın'ın İspanya'nın Real Betis takımında forma giyen Nabil Fekir'e kanca attığı öğrenildi. Fekir'in Real Betis'ten ayrılma kararı aldığı iddia edilirken oyuncuyla Fransız kulübü Rennes'in de ilgilendiği kaydedildi. 27 yaşındaki oyuncu hem on numarada hem de her iki kanatta oynayabiliyor.

GHEZZAL: HER ŞEY YOLUNDA

Fekir'in vatandaşı Ghezzal'ın da kalması durumunda Beşiktaş'a gelmek istediği kulüpten sızan haberler arasında. Bu arada Beşiktaş'ın "asist makinesi" Rachid Ghezzal, Cezayir Milli Takımı'nın kampında geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'taki performansı hakkında konuşan 28 yaşındaki Ghezzal, "Beşiktaş, bana yeniden oynama fırsatı verdi. Sergen Yalçın özgüvenimi yeniden kazandırdı. Her şey yolunda gidiyor. Bu şekilde devam etmeyi umuyorum." ifadelerini kullandı. Bu arada Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.