Millilerden süper başlangıç

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımımız, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırladığı Hollanda'yı mağlup ederek gruba harika bir başlangıç yaptı: 4-2. 15. dakikada sol tarafta topu alan Hakan Çalhanoğlu pasını ceza sahası dışındaki Burak Yılmaz'a verdi. Burak'ın kaleyi karşıdan görerek yaptığı vuruşta savunmadan sekerek yön değiştiren top ağlara gitti: 1-0. 34'te ceza sahası içinde topla buluşan Okay, Malen'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Michael Oliver penaltı noktasını gösterdi. 35'te penaltıyı kullanan Burak yılmaz meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

BURAK YILMAZ FİŞİ ÇEKTİ

45'te sağ taraftan kullanılan kornerde De Ligt'in kafa vuruşunda top direkten dönerken, çizgi üzerinde tehlikeyi son anda Okay önledi. 46'da sol kanatta aldığı topla kaleye sokulan Hakan, yaptığı müthiş vuruşla topu ağlara yolladı: 3-0. 63'te savunmanın arkasına sarkan Ozan Tufan uygun durumda vurdu şutuna son anda De Ligt ayak koydu ve top kornere gitti. 75'te Hollanda farkı 2'e indirdi. Sol kanattan Depay ortaladı iyi dönen Klaassen kalecimiz ile karşı karşıya durumda golü kaydetti: 3-1. 76'da sol kanattan yine Depay ortalaı kale sahasında oluşan karambolde Luuk de Jong skoru 3-2 yaptı. 81'de kazanılan serbest vuruşta Burak direkt kaleye vurdu, top kaleci Krul'un bakışları arasında filelerle buluştu: 4-2. 90+3'te Ozan Kabak rakibini indirince hakem beyaz noktayı gösterdi. 90+4'te Depay'ın kullandığı penaltı atışını kaleci Uğurcan iki hamlede kurtardı. Maç 4-2 sona erdi.



BURAK BOŞ GEÇMİYOR

A Milli Takımımızın kaptanı Burak Yılmaz, 2022 Dünya Kupası elemelerinde Hollanda karşısında üç gol kaydederekr yıldızlaştı. Burak Yılmaz böylece Hollanda karşısında oynanan son 3 maçta da gol atmış oldu. Burak Yılmaz Euro 2016 Elemeleri'nin her iki maçında da Hollanda'ya birer gol atmıştı. Burak Yılmaz ayrıca son 50 yılda Hollanda'ya karşı en çok gol atan ilk üç oyuncu arasında yer aldı. Hollanda karşısında toplamda 5 gol atan Burak Yılmaz, 4 gollü Cristiano Ronaldo ve Jan Koller'i geçti.



2779 GÜN SONRA

A Milli Futbol Takımı, 2 bin 779 gün sonra Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir karşılaşmaya çıktı. Ay-yıldızlı ekip son olarak 14 Ağustos 2013'te Gana ile oynanan özel maçta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda maça çıkmış ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Gana karşısında milli takımın golleri Burak Yılmaz ve Umut Bulut'tan gelmişti.



ELDİVENLER UĞURCAN'DA

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, kalede Uğurcan Çakır'a görev verdi. Uğurcan Çakır, ay-yıldızlı forma ile beşinci maçına Hollanda karşısında çıktı. 25 yaşındaki file bekçisi daha önce 2'si resmi, 2'si özel olmak üzere 4 maçta A Milli Takım kalesini korumuştu. Şenol Güneş, Hollanda karşılaşmasında kalede Uğurcan Çakır, savunmada Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, orta sahada Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, forvette de Burak Yılmaz ilk 11'ini sahaya sürdü.



MİLLİ HEYECAN

A Milli Futbol Takımı'nın, Hollanda ile oynadığı karşılaşma Taylan Antalyalı için bir ilk oldu. Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından aday kadroya çağrılan Antalyalı, ilk kez milli takıma davet edilmişti. Hollanda mücadelesine yedek başlayan 26 yaşındaki futbolcu, 64. dakikada Ozan Tufan'ın yerine oyuna dahil oldu ve ilk kez milli formayı giydi.



SAKATLIK ŞOKU YAŞANDI

HOLLANDA'NIN ilk 11'inde yer aldığı açıklanan kaleci Jasper Cillessen, maç öncesi ısınma bölümünde sakatlandı. Cillessen'in yerine, Türkiye karşısında kalede Tim Krul maça başladı. Hollanda Teknik Direktörü Frank de Boer, Galatasaray forması giyen Ryan Babel'e ise ilk 11'de şans vermedi. Yıldız isim ikinci yarıda forma beklerken Boer, oyuna Babel'i yine dahil etmedi. Babel mücadelede öncesi takım arkadaşlarıyla selamlaştı.