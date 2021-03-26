STAT: Adıyaman Atatürk
HAKEMLER: Abdulbaki Ayyıldız **, Necdet Çelik **, Kağan Yıldızlar **
ADIYAMAN 1954: Mustafa ** - Selim **, Yusuf **, Beytullah * (46 Sami Can **) - Serkan **, Sefa **, Cafercan **, Ahmet ** (65 Taylan *), Yasin * (65 Berat *) - Salim * (79 Fuat *), Mehmet *
MUĞLASPOR: Nusret Can *** - Fatih ***, Burçin ***, Gürkan ** - Emre Yıldırım ***, Osman ***, İbrahim Can ***, Taner ** (69 Muhammet Güntak ***), Muhammed Emel *** - Emre Okur ***, Volkan *** (82 Erol *) (90 Buğrahan ?)
GOLLER: Dk.67 İbrahim Can, 89 (P) Cafercan, 90+4 Emre Okur
KIRMIZI KART: Dk.90 Muhammed Emel (Muğlaspor)
SARI KARTLAR: Yusuf, Selim, Taylan, Sefa, Mustafa (Adıyaman 1954), Burçin, Serhan, Emre Okur (Muğla)
3. Lig 4. Grup'ta son sıraya demir atan Muğlaspor, Adıyaman 1954'ü yenerek haftanın en büyük sürprizini yaptı: 1-2. İlk yarı 0-0 sona erdi. Yeşilbeyazlılar, 67'de İbrahim Can'ın golüyle öne geçti: 0-1. 89'da ev sahibi takımın kazandığı penaltıyı Cafercan gole çevirdi: 1-1. 90+4'te Emre Okur, Muğlaspor'u zafere taşıdı: 1-2.
■ ADEM ÜLKER
Muğlaspor’dan büyük sürpriz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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