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Haberler Spor Turgutluspor’da kan kaybı sürüyor

Turgutluspor’da kan kaybı sürüyor

Turgutluspor’da kan kaybı sürüyor

26.3.2021

2. Lig Kırmızı Grup'ta evinde 1922 Konyaspor'la 1-1 berabere kalan Turgutluspor'un önlenemez düşüşü sürüyor. İç sahada oynadığı son 4 müsabakada galibiyet yüzü görmeyen kırmızısiyahlılar, son 7 maçta sadece 1 kez kazanabildi. Ligde 23. hafta sonunda 42 puanla 4. sırada yer alan Kasaba, üst üste yaşadığı puan kayıpları sonrası 30. haftayı 49 puanla Play-Off hattının 4 puan gerisinde 8. basamakta tamamladı. Turgutluspor'da Ramazan Kurşunlu'dan sonra dümene geçen teknik direktör Abdullah Ercan, takımın başında çıktığı 3 maçta 2 beraberlik, 1 yenilgi gördü, galibiyetle tanışamadı.

İLKER UYAR

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