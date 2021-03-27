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Haberler Spor Gültepespor’a dev sponsor desteği

’a dev sponsor desteği

Gültepespor’a dev sponsor desteği

27.3.2021

İZMİR Süper Amatör Lig ekiplerinden Gültepespor, gelecek adına önemli bir proje ile sponsorluk sözleşmesi yaptı ve adı Gri Sigorta Gültepespor oldu. Başkan Yasin Satır ile Gri Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Güngör'ün katılımı ile sponsorluk anlaşması imzalandı. Başkan Yasin Satır, "Yaptığımız bu sponsorluk anlaşması ile hedefli bir ekip haline geleceğiz. Gerek altyapı gerekse A takım olarak ilerleyen sezonlarda üst liglere adım adım basamakları çıkacağız. Bizlere sponsor olan Gri Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Güngör ve tüm yönetim kuruluna teşekkür ederiz" dedi.
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