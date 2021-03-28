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Haberler Spor Fethiyespor zorlu maça hazırlanıyor

zorlu maça hazırlanıyor

Fethiyespor zorlu maça hazırlanıyor

28.3.2021

MİSLİ.COM 3. Lig 2. Grup'ta son maçta kendi sahasında Mardin Fosfat'a 2-1 yenilerek zirve yarışında önemli bir yara alan Fethiyespor'da 31 Mart Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı İskenderun Futbol Kulübü mücadelesi hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Grupta 50 puanla ikinci sırada yer alan lacivert- beyazlılar, 40 puan Play-Off yarışı veren rakibini deplasmanda yenerek moral arayacak. Öte yandan Fethiyespor'da sakatlığı sona eren kaleci Kubilay Tim Mert Akış takımla birlikte çalışmalara başladı.

■ MURAT YALÇIN

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