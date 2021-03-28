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Haberler Spor Son dakika: Türkiye - Letonya maçına seyirci alınacak!

Son dakika: - maçına seyirci alınacak!

Son dakika haberi..., maçına 'nın yüzde 15 kapasitesinde seyirci alınacağını duyurdu.

Son dakika: Türkiye - Letonya maçına seyirci alınacak!
DHA

28.03.2021, 16:34 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021, 16:39

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 30 Mart Salı günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-Letonya karşılaşmasına yüzde 15 kapasitesi oranında seyirci alınacaktır. |

Sadece bu milli maça özel olarak gerçekleşecek uygulamada, UEFA ve TFF Sağlık Kurulu protokollerinde belirlenen tüm sağlık tedbirleri ve HES kodu zorunlu olacaktır.

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