ARKAS spor havlu attı

SALON: Başkent

HAKEMLER: Burhan İlhan, Bilal Çağlar

HALKBANK: Walsh Brett ***, Hakkı Çapkınoğlu ***, Alexander Berger **, Oğuzhan Karasu ***, Fernando Hernandez ****, Efe Bayram ** (Volkan Done **, Caner Ergül **, Ediz Kaan Fırıncıoğlu ***)

ARKAS SPOR: Jay Blankenau **, Yiğit Gülmezoğlu **, Mustafa Koç **, Efe Mandıracı *, Mirza Lagumdzija *, Mustafa Cengiz ** (Bravo ***, Mert Matic **, Çağatay Durmaz *)

SETLER: 25-21, 26-24, 25-13 SÜRE: 78 dakika (25, 31, 22)

AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler Yarı Final karşılaşmasında Arkas Spor, Ankara'da Halkbank'a 3-0 mağlup oldu. İzmir temsilcisi bu sonuçla yarı finalde elendi ve şampiyonluk hayalleri son buldu. Başkent Voleybol Kompleksi'ndeki mücadelenin setleri 25-21, 26-24 ve 25-13 sonuçlandı. İlk sete Halkbank iyi başladı. Teknik molalarını önde geçtiği seti 25-21 alarak 1-0 öne geçti. İkinci sette de Halkbank üstünlüğünü korudu ve iki teknik molaya da önde girdi. Setin sonlarında üst üste hata yapan İzmir ekibi 26-24 yenilerek 2-0 geriye düştü. Üçüncü sette Halkbank fırtınası esti. İlk iki seti kaybetmenin verdiği psikolojik baskı nedeniyle maça ortak olamayan Arkas Spor bu seti 25-13 maçı da 3-0 kaybederek Kupa Voley'e yarı finalde veda etti. Öte yandan final karşılaşması bugün saat 18.30'da oynanacak.